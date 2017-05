SPORT TWEETS: Pembalap MotoGP Berikan Tribute untuk Nicky Hayden

DUNIA balap MotoGP kembali kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Mantan pembalap Tim Repsol Honda, Nicky Hayden mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Bufalini, Italia, Senin 22 Mei 2017 malam WIB.

Hayden meninggal dunia setelah dirawat hampir sepekan akibat cedera parah pada bagian dada dan kepala. Rider berpaspor Amerika Serikat tersebut mengalami cedera setelah ditabrak sebuah mobil saat sedang bersepeda bersama rekan-rekannya.

Kabar meninggalnya Hayden langsung disambut duka cita oleh para pembalap MotoGP yang masih aktif. Kebanyakan dari mereka merasa kehilangan salah satu sosok legenda di ajang MotoGP.

Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos! / I'm shattered after the news. We will never forget you! #DEPNickyHayden #RIPNickyHayden pic.twitter.com/qF5wNnFM6o— Marc Márquez (@marcmarquez93) May 22, 2017

One of the best ever and good friend. Always in my heart Rip Nicky Hayden.....#69 #🙏🏼 pic.twitter.com/gXWEzr1GBT— Maverick Viñales (@maverickmack25) May 22, 2017

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g— Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) May 22, 2017

So sad. I can't believe how life can be so cruel. All my condolence to Nicky's family and friends. #RIPNickyHayden pic.twitter.com/CQYg6v8FxT— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) May 22, 2017

Seperti diketahui, Hayden merupakan pembalap yang sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2006. Saat itu, The Kentucky Kid – julukan Hayden – berhasil mengalahkan Valentino Rossi dengan hanya selisih lima angka.