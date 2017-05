Finis di Posisi Tiga di GP Prancis, Pedrosa: Saya Bertekad Raih Podium

LE MANS – Pembalap Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, berhasil meraih hasil baik di seri kelima MotoGP 2017. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu menyentuh garis finis di posisi ketiga saat melintas di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu 21 Mei 2017.

Pedrosa mengatakan, sepanjang balapan, dirinya memikirkan cara untuk meraih podium tiga besar. Ia pun akhirnya dapat menyelesaikan balapan di tempat ketiga usai Valentino Rossi (Movistar Yamaha) terjatuh jelang garis finis.

Saat itu, Rossi didahului rekan setimnya, Maverick Vinales, yang menjadi tercepat di Grand Prix (GP) Prancis tersebut. Usai disalip Vinales, pembalap berjuluk The Doctor itu tiba-tiba mengalami crash sehingga gagal melanjutkan balapan.

“Sepanjang balapan, saya memikirkan cara bagaimana saya bisa menembus tiga besar. Akhirnya saya bisa finis di posisi ketiga dengan kejadian Rossi terjatuh,” ucap Pedrosa, mengutip dari laman resmi MotoGP, Senin (22/5/2017).

Dengan hasil tersebut, Pedrosa langsung naik posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2017. Pembalap berusia 31 tahun itu meraih 68 poin dari lima seri yang telah berlangsung.

"I was all night thinking how I can I make it through the first chicane!" - #DP26 pic.twitter.com/DqwE08ygWa— MotoGP™ 🇫🇷🏁 (@MotoGP) 21 Mei 2017