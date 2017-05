Tempati Posisi Dua di Le Mans, Zarco: Saya Bisa Manfaatkan Kesempatan

LE MANS – Pembalap Tim Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco, berhasil menorehkan catatan manis saat tampil di seri kelima MotoGP 2017. Pembalap berusia 26 tahun itu berhasil meraih posisi runner-up di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu 21 Mei 2017.

Zarco mengaku mendapat kesempatan baik saat Valentino Rossi (Movistar Yamaha) terjatuh jelang garis finis. Saat itu, Rossi didahului rekan setimnya Maverick Vinales, yang menjadi tercepat di Grand Prix (GP) Prancis tersebut.

Usai disalip Vinales, Rossi tiba-tiba mengalami crash sehingga gagal melanjutkan balapan. Pembalap berjuluk The Doctor itu pun tidak berhasil meraih poin.

Zarco pun menempati posisi kedua dan berhasil menyentuh garis finis. Sementara pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, berhasil finis di tempat ketiga.

“Mulai dari baris pertama saya mengambil kesempatan ini. Saya mampu meraih podium kedua di Le Mans,” kata Zarco, seperti dilansir laman resmi MotoGP, Senin (22/5/2017).

Dengan hasil tersebut, Zarco masuk posisi lima besar klasemen sementara MotoGP 2017. Pembalap berusia 26 tahun itu mengoleksi 55 poin di tempat kelima.

"Starting from the first row I took this opportunity!" - #JZ5 pic.twitter.com/UiajmCDkBC— MotoGP™ 🇫🇷🏁 (@MotoGP) 21 Mei 2017