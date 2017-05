Gagal Finis di GP Prancis, Ini Ekspresi Kekecewaan Rossi

LE MANS – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, gagal menyelesaikan balapan saat tampil di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu 21 Mei 2017. Pembalap berjuluk The Doctor itu terjatuh di lap terakhir usai dibalap rekan setimnya, Maverick Vinales, yang meraih podium utama.

Di seri kelima MotoGP 2017 itu, Rossi sebenarnya sempat memimpin balapan hingga lap terakhir. Namun jelang garis finis, pembalap berpaspor Italia itu justru terjatuh usai beradu kecepatan dengan rekan setimnya, Maverick Vinales.

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) pun berhasil mengambil alih posisi Rossi untuk menempati posisi kedua hingga menyentuh garis finis. Pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, menyusul dengan finis di tempat ketiga.

Usai terjatuh di tikungan menjelang garis finis, Rossi tampak kecewa. Ia pun tidak dapat menutupi rasa kesedihannya lantaran gagal meraih poin di Grand Prix (GP) Prancis 2017.

Dengan hasil balapan itu, posisi Rossi melorot ke urutan tiga klasemen sementara dengan raihan 62 poin. Kini, Vinales bertengger di puncak klasemen dengan mengoleksi 85 poin. Sementara Dani Pedrosa (Repsol Honda) mengumpulkan 68 angka untuk berada di tempat kedua.

Heart wrenching scenes with a distraught #VR46



But what an outstanding race from the Doctor. #FrenchGP pic.twitter.com/r2mH0A1QQx— MotoGP™ 🇫🇷🏁 (@MotoGP) 21 Mei 2017