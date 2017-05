SPORT TWEETS: Absen Balapan di GP Prancis, Rins Saksikan Rekan-rekannya dari Pinggir Lintasan

PEMBALAP Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins, harus absen balapan di Sirkuit Le Mans, Prancis yang digelar pada Minggu 21 Mei 2017 malam WIB. Rins harus absen karena cedera yang dialaminya akibat terjatuh saat latihan bebas ketiga (FP3) di Amerika Serikat.

Meski absen, Rins tetap hadir saat rekan-rekannya balapan di Le Mans. Hal tersebut terbukti dari unggahan foto di akun Twitter pribadinya, @Rins42.

“Hari ini saya melihat balapan dari tempat perbaikan motor. Saya tidak sabar untuk kembali menunggangi motor @suzukimotogp!” cuit Rins di akun Twitter-nya, @Rins42.

Today I watched the race from the service road. Can't wait to be back on my @suzukimotogp Hoy ha tocado ir al vial. Con ganas de volver!! pic.twitter.com/5OtAUUTf7p— Alex Rins (@Rins42) May 21, 2017