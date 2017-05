Marquez Akhiri Balapan di Lap 18 Sirkuit Le Mans

LE MANS – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez harus menerima kenyataan pahit saat mengaspal di Sirkuit Le Mans. Juara bertahan MotoGP itu terjatuh di lap 18 saat menaklukkan tikungan ketiga. Alhasil, pria berusia 24 tahun tersebut mengakhiri balapan seri kelima tersebut.

Marquez lost the front under braking for Turn 3, similar to Miller's fall #FrenchGP #MotoGP @MarcMarquez93 @HRC_MotoGP pic.twitter.com/xI8FTeLHQA