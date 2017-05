SPORT TWEETS: Nicky Hayden Alami Kecelakaan, Lorenzo Berikan Semangat!

KABAR mengejutkan datang dari mantan pembalap MotoGP, Nicky Hayden, yang mengalami insiden kecelakaan di Rimini Italia. Rider berpaspor Amerika Serikat itu harus mendapatkan perawatan intensif akibat tertabrak mobil saat mengendarai sepeda.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hayden mengendarai sepeda bersama 14 orang rekannya. Namun, mobil Peugeot tiba-tiba menabrak Hayden dari belakang hingga terpental dan membuat kaca bagian depan mobil pecah.

Sontak, kabar kecelakaan tersebut membuat salah satu pembalap Ducati, Jorge Lorenzo, merasa prihatian. Lewat media sosial Twitternya, ia mengunggah foto Hayden sembari memberikan semangat.

“Tetap kuat NickyHayden, tetaplah berjuang” tulis Lorenzo di @lorenzo99 , Kamis (18/5/2017).

Beberapa pengikut Lorenzo turut memberikan komentar. Salah satunya dari akun bernama Davidzimmer79, ia menuliskan semoga yang terbaik bagi Nicky dan mendoakan cepat sembuh.

@lorenzo99 @NickyHayden All the best wishes Nicky. Get well soon you are a fighter💪🤞— DAVID jl99 (@davidzimmer79) May 17, 2017