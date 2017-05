SPORT TWEETS: Hayden Kecelakaan, Marquez Kirimkan Doa

LE MANS – Mantan juara dunia MotoGP, Nicky Hayden, insiden kecelakaan lalu lintas ketika tengah berada di sebuah daerah di Italia atau tepatnya Remini. Hayden yang saat itu tengah mengendarai sepeda ditabrak oleh sebuah mobil.

Akibat insiden tersebut, Hayden pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Menurut kabar yang beredar, Hayden masih belum sadarkan diri atas cedera gegar otak yang dialaminya akibat insiden tersebut.

Berita mengenai insiden kecelakaan Hayden tersebut langsung mendapatkan repsons dari para pembalap MotoGP, salah satunya Marc Marquez. Melalui akun Twitter pribadi miliknya, Marquez mendoakan agar Hayden cepat pulih dari cedera yang tengah dideritanya.

Te mando toda la fuerza del mundo Nicky! / My thoughts are with you @NickyHayden! 🙏 #yorespetoencarretera #cadenacambio pic.twitter.com/IZsqaTeDdz— Marc Márquez (@marcmarquez93) 17 Mei 2017