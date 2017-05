Tampil Fantastis, Siman Raih Emas Gaya Punggung 50 Meter di ISG 2017

BAKU - Perenang Nasional, I Gede Siman Sudartawa, kembali tampil fantastis di hari keempat Islamic Solidarity Games 2017 di Baku, Azerbaijan, Selasa 16 Mei 2017,waktu setempat. Tampil di nomor spesialisnya 50 meter gaya punggung putra, Siman keluar sebagai juara sekaligus memastikan medali emas untuk kontingen Indonesia.

Hebatnya, catatan waktu Siman memecahkan rekornas dengan torehan 25,12 detik atau menajamkan rekornas lama miliknya 25,15 detik. Ini merupakan emas kedua Siman, setelah sehari sebelumnya juga meraih emas di nomor 100 meter gaya punggung putra dengan catatan 55,23 detik.

Sementara di nomor 50 meter gaya punggung, medali perak diraih Merdan Atayev dengan catatan 25,82 detik. Di tempat ketiga atau peraih perunggu Iskender Baslakov mendapatkan waktu terbaik 25,84 detik.

Dari cabang renang Indonesia total sudah menyumbang tiga medali emas di ISG 2017. Satu emas lagi disumbang Gagarin Nathaniel Yus pada nomor 200 meter gaya dada putra.

“Alhamdulillah, renang sudah menyumbang 3 emas untuk Merah-Putih. Apresiasi sebesar-besarnya atas penampilan luar biasa Siman dan Azzahra, semoga bisa menginspirasi rekan-rekannya. Ini berkat kerja keras para perenang dan pelatih serta didukung suasana yang kondusif di pelatnas. Semoga sukses berlanjut terus. We are on a right track ,” ujar Wakil Ketua Umum PB PRSI, Harlin E. Rahardjo lewat pers rilis yang diterima Okezone, Rabu (17/5/2017).