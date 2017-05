Nicky Hayden Alami Kecelakaan Serius di Italia

RIMINI - Mantan jawara MotoGP, Nicky Hayden, dikabarkan mengalami kecelakaan serius saat berada di Rimini, Italia, Rabu (17/5/2017) waktu setempat. Hayden yang sedang mengendarai sepeda ditabrak oleh sebuah mobil.

Seperti diberitakan oleh NBCSport, Rabu (17/5/2017), Hayden mengendarai sepeda bersama 14 orang rekannya di Rimini, Italia. Namun, mobil Peugeot menabrak Hayden hingga terpental dan kaca bagian mobil bagian depan nampak pecah.

+++ Nicky #Hayden has been involved in a serious cycling accident. He has been transported to the hospital in Rimini in red code +++ pic.twitter.com/mAkWGvgtGL — Ciclismo Ignorante (@Ciclignorante) May 17, 2017

Akibat insiden itu, mantan rekan Valentino Rossi itu mengalami cedera pada bagian dada dan mengalami trauma di kepala. Hayden lantas dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.

Pihak Honda World Superbike bahkan memberikan kabar lewat akun media social Twitter. Dalam cuitannya tersebut pihak medis tengah berusaha memberikan perawatan terbaik kepada Hayden dan mengharapkan para pendukungnya untuk tetap tenang.

Thank you to all Nicky’s fans for your support after his accident. He’s receiving medical attention in Italy, and we must now be patient…— Honda WSBK (@HondaWSBK) May 17, 2017