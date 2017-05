Marc Marquez Waspadai Lima Spot Berbahaya di Le Mans

LE MANS - Seri kelima MotoGP 2017, yakni GP Prancis akan dihelat di Circuit Bugatti, Le Mans. Juara bertahan MotoGP yang merupakan andalan Repsol Honda, Marc Marquez, pun mengaku mewaspadai lima tikungan di Le Mans yang dianggapnya cukup menyulitkan.

Sebagai informasi, Le Mans sudah menggelar balapan premier class sejak 2002 silam. Lintasan ini mempunyai 11 tikungan, di mana lima di antaranya mempunyai karakter stop and go. Lima tikungan tersebut pun mewajibkan semua rider melakukan pengereman, kemudian langsung menancap gas untuk melewati dua tikungan beruntun.

"Blueprint Le Mans memang berbeda dengan sirkuit-sirkuit lain pada umumnya. Ini merupakan lintasan yang sempit dan pendek. Ada banyak tikungan stop and go yang menyulitkan," buka Marquez, seperti dilansir GP One.

"Sebagai contoh, Le Mans kebalikan dari Sirkuit Montmelo (Catalunya). Namun, Le Mans tetap menyenangkan. Bagi kami sebagai pembalap, hal terpenting di sirkuit ini adalah cengkraman ban motor harus lebih baik. Namun, saya pribadi sangat mewaspadai lima tikungan tersebut," urainya.