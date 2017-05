Wih! Nominasi Peraih NBA Award akan Diumumkan Pekan Ini

NEW YORK - Otoritas NBA bakal mengumumkan secara resmi daftar calon peraih berbagai penghargaan di musim reguler pada Jumat 19 Mei 2017 WIB. Di saat yang bersamaan juga akan diumumkan pemain-pemain yang bakal masuk tim terbaik musim ini.

Seperti dimuat laman resmi NBA, pengumuman para nominator ini bakal dilakukan dalam sebuah acara spesial selama 90 menit bertajuk "NBA Tip-Off presented by Autotrader".

Penghargaan-penghargaan yang akan diberikan adalah NBA Most Valuable Player, NBA Rookie of the Year, NBA Defensive Player of the Year, NBA Sixth Man Award, NBA Most Improved Player dan NBA Coach of the Year.

Untuk setiap penghargaan, NBA akan mengumumkan masing-masing tiga nominator, di mana para pemenang NBA Awards berdasarkan pilihan sebuah panel global yang berisi awak media yang biasa meliput NBA.

Sementara untuk tim terbaik NBA, yang diberi nama ALL-NBA Teams nantinya akan dipilih 15 pemain. Lima pemain menjadi First Teams, lima mengisi Second Teams dan lima lainnya menempati Third Teams.

Sementara itu, pengumuman para pemenang NBA Awards dan tim terbaik akan dilakukan 27 Juni 2017 WIB di New York dengan dipandu rapper Drake.