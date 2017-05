SPORT TWEETS: Ducati Lakukan Tes Privat di Mugello, Lorenzo Siap

BOLOGNA – Pembalap anyar Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, akan melakukan tes privat bersama timnya di Sirkuit Mugello, Italia. Lorenzo pun mengaku siap untuk menjalani serangkaian uji coba tersebut.

Tes privat dilakukan Ducati sebagai upaya untuk meningkatkan performa motor Desmosedici GP17. Pada seri keempat MotoGP 2017, Lorenzo berhasil meraih podium perdananya dengan menempati posisi ketiga di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Lorenzo akan melakukan sesi tes privat di Mugello bersama rekannya, Andrea Dovizioso. Ia pun mengunggah posting-an persiapan jelang sesi tersebut dimulai.

¡Ya en Mugello preparado para el test! / Pronto per il Test a Mugello! / In Mugello ready for the Test! #JL99 😈 pic.twitter.com/EDCQpyNwpY— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 14 Mei 2017