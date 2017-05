Ini Dia Catatan Rekor Dani Pedrosa di MotoGP

KEMENANGAN Dani Pedrosa di Sirkuit Jerez pada pekan lalu meninggalkan catatan menarik. Rider Repsol Honda itu mencetak sebuah rekor yakni sebagai pembalap pertama yang mencetak satu kemenangan dalam 16 musim beruntun.

Sejak memulai karier balapnya di kelas 125 cc pada 2002, ia telah mencetak delapan kemenangan. Pada 2004 Pedrosa naik kelas ke 250cc,selama mengaspal ia mendapatkan 15 kali kemenangan.

Masuk pada musim 2006, Pedrosa berhasil menarik perhatian ketika menggeber Honda di Sirkuit China. Pada seri keemnpat tersebut, ia sukses keluar sebagai juara pertama untuk di kelas premier.

Kini tercatat, pembalap berusia 31 tahun tersebut telah membukukan kemenangan ke-30 di MotoGP. Catatan ini melampaui legenda MotoGP, Giacomo Agostini yang mencetak 12 kemenangan di kelas premier selama 12 musim beruntun.

Tak salah pada seri ke-3000 MotoGP tersebut Pedrosa membuat catatan yang mengagumkan. Tak salah, pihak MotoGP lewat akun Twitternya mengucapkan selamat atas pencapaian Pedrosa yang mampu menorehkan rekor kemenangan dalam 16 musim.

#DP26: the only rider in HISTORY to win a race every year... for 16 years in-a-row! #MotoGP



