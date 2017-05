Ya Ampun! Ini Dia Tingkah Pembalap F1 Terkaya ketika Memulai Sesi Latihan Ketiga

BARCELONA – Pembalap sensasional asuhan Tim Mercedes, Lewis Hamilton, memang tak henti-hentinya membuat banyak mata tertuju kepadanya. Kali ini, tingkah unik Hamilton kembali muncul kala sang rider melakukan sesi latihan bebas ketiga dalam gelaran Formula 1 (F1) Grand Prix (GP) 2017 di Spanyol.

Dalam memulai sesi latihan terakhir di Sirkuit Catalunya itu, Hamilton terlihat sangat enjoy melaju bersama mobil W08 andalan Mercedes. Hal itu pun ikut disebar oleh Twitter resmi F1, @F1. Pada video berdurasi 12 detik yang diunggah itu, atlet terkaya Britania Raya pada 2017 itu terlihat asyik menggoyangkan kepalanya.

“Ketika Anda muncul untuk melakukan balapan, tiba-tiba saja musik favorit Anda terdengar di radio. Tak ada feeling yang lebih baik dari itu,” begitu rujukan dalam cuitan akun resmi @F1, Sabtu (13/5/2017).

When you pop out for a drive and out of nowhere your favourite tune comes on the radio 🎧



