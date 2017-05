SPORT TWEETS: Mobil Balap Sudah Ditingkatkan, Verstappen Siap Mentas di Catalunya

HASIL kurang memuaskan yang didapat Tim Red Bull di awal musim 2017 membuat mereka segera malakukan pembenahan terhadap mobil balap mereka. Hal tersebut tentu saja disambut gembira oleh pembalap muda Red Bull, Max Verstappen.

Melalui akun twitter pribadinya, @Max33Verstappen, pembalap berpaspor Belgia itu memamerkan mobil balap yang telah dimodifikasi oleh timnya. Kini, ia mengaku lebih optimis menghadapi balapan berikutnya di Sirkuit Catalunya, Spanyol, yang akan digelar Minggu, 14 Mei 2017 malam WIB.

Tidak lupa pembalap berusia 19 tahun itu juga menyertai cuitan, “Merasa positif tentang upgrade RB13! Lebih banyak grip. Kami selalu mencari kecepatan lebih. Jadi, kami akan terus berjuang #SpanishGP.”

Feeling positive about the upgraded RB13! More grip 👊🏼 We are always looking for more pace, so we’ll keep pushing #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Klyv1lmLPk— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 12, 2017