Sport Time: Deretan Pebasket yang Tak Kuliah, namun Sukses di NBA

HAL yang mainstream di kalangan pebasket NBA adalah mengikuti kuliah dan masuk tim universitas sebelum menjajal jalur profesional. Namun, ada beberapa pebasket yang ternyata mengabaikan pendidikan. Mereka langsung menempuh jalur profesional begitu lulus Sekolah Menengah Atas.

Well, langkah yang diambil beberapa nama pebasket ini terbukti tak salah. Buktinya, mereka bisa sukses di kompetisi bola basket paling berkualitas dan paling elite se-jagat raya itu.

Berikut adalah beberapa pebasket tersebut:

Dwight Howard

Howard embela Orlando Magic pada awal karienya di NBA, seusai lulus dari Southwest Atlanta Christian Academy pada 2004. Dia dipilih Magic yang membutuhkan center, alias pemain yang dominan di bawah ring.

Well, Howard membuktikan keputusan Magic tidak salah. Pemain yang kini berusia 31 tahun itu mencatat rata-rata poin dan rebound dua digit!

Pergi ke LA Lakers pada 2012, Howard kemudian ditukar ke Houston Rockets semusim berselang. Di sana, pebasket yang delapan kali terpilih masuk tim All-Star ini membentuk duet maut bersama James Harden. Di NBA musim ini, Howard membela panji Atlanta Hawks.

LeBron James

LeBron James tak diragukan lagi memang punya skill dan talenta yang luar biasa mumpuni. Segala atribut ia punya; cepat, kuat, serta akurasi dan presisi tinggi.

James sendiri sejatinya sudah diprediksi bakal jadi bintang besar di NBA sejak membela tim sekolah. St. Vincent–St. Mary. Di sana dia dijuluki King James.

Masih sangat belia, Cleveland Cavaliers kemudian meminangnya pada 2003. Di sana dia mencoba membawa timnya menjadi juara.

Gagal dan pergi ke Miami Heat, yang membuahkan cincin juara NBA 2012 dan 2013, James kembali ke Cavaliers pada 2014. Hebatnya, dia akhirnya juga bisa menjadi juara bersama Cavs musim lalu. James kini berusia 32 tahun dan masih terus jadi tumpuan utama Cavs yang musim ini juga kembali membidik titel juara.

Kobe Bryant

Well, siapa yang tak kenal Kobe? Dilabeli 'The Next Michael Jordan', Bryant adalah ikon LA Lakers, bahkan bisa dibilang merupakan ikon NBA.

Bryant sendiri boleh dibilang merupakan salah satu pionir bayak siswa high school untuk 'nekat' terjun langsung ke NBA.

Bryant tampil fenomenal sejak Charlotte Hornets menukarnya dengan Vlade Divac dari Lakers pada 1996 silam, begitu lulus Lower Merion.

Loyal membela panji Lakers sepanjang kariernya, The Black Mamba masuk NBA All-Star 18 kali dan menjadi salah satu pencetak angka tersubur sepanjang sejarah NBA. Incredible!

Pensiun di akhir musim lalu, Kobe total mencetak 33.412 poin di NBA, memenangkan lima cincin juara, serta dua kali terpilih menjadi MVP NBA FInals.