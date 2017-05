SPORT TWEETS: Libur Balapan, Marc Marquez Pamer Hobinya di Luar Sirkuit

TAMPIL garang di setiap lintasan balap MotoGP, ternyata seorang Marc Marquez pun hobi melakukan olahraga lain selain balapan motor. Masih melaju di jalanan, kali ini bukan si kuda besi yang dibawa oleh Marquez. Ya, bersepeda. Dalam update terbaru sang rider di akun Twitter pribadinya, ia pun membeberkan aktivitas favoritnya di luar sirkuit itu.

Dengan latar perbukitan dan hamparan rumput hijau yang luas, Marquez terlihat begitu semringah memakai helm bersepedanya. Senyum lebar pun terlukis dalam wajah pembalap andalan Tim Repsol Honda itu.

Sebelumnya, The Baby Alien –begitu sang rider dijuluki– baru saja menyelesaikan gelaran seri keempat MotoGP yang digelar di Spanyol. Melaju di depan publik sendiri, rider kebanggaan Spanyol itu berhasil menyelesaikan race di posisi kedua. Marquez pun berhak membawa pulang 20 poin dari balapan di Sirkuit Jerez itu.

'@DaniRovira me retó sin querer en su insta. Mira mis 40km en Bici! Aquí el que no corre... rueda, campeón 😉 Lo mío es #BikeObsession! 🚴🚴🚴 pic.twitter.com/acREmmcktb— Marc Márquez (@marcmarquez93) May 9, 2017