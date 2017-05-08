Wih! Adik Marc Marquez Sukses Raih Kemenangan Perdananya di Moto2

JEREZ - Alex Marquez, rider Marc VDS yang juga adik dari Marc Marquez, sukses meraih kemenangan perdananya di Moto2 dalam balapan yang digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol semalam.
Ya, ini merupakan kemenangan perdana Alex di Moto2 sejak tampil di intermediate class pada musim 2015. Seperti diketahui, meski berstatus jawara Moto3 2014, rider berusia 21 tahun itu memang kerap kesulitan di Moto2. Namun, ia akhirnya mampu meraih kemenangan perdananya usai merajai Jerez.
Kembali ke balapan semalam, Alex diikuti oleh debutan Sky Racing VR46, Francesco Bagnaia di posisi kedua dan rider Red Bull KTM Ajo, Miguel Oliveira di posisi ketiga.
Sementara itu peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Italtrans Racing, Mattia Pasini dan pembalap Forward Racing, Luca Marini.
Hasil Moto2 Spanyol di Sirkuit Jerez (26 lap):
1. Alex MARQUEZ - EG 0,0 Marc VDS (43'24.350)
2. Francesco BAGNAIA - SKY Racing Team VR46n (+3.442)
3. Miguel OLIVEIRA - Red Bull KTM Ajo (+4.958)
4. Mattia PASINI - Italtrans Racing Team (+6.824)
5. Luca MARINI - Forward Racing Team (+6.917)
6. Marcel SCHROTTER - Dynavolt Intact GP (+9.561)
7. Dominique AEGERTER - Kiefer Racing (+10.266)
8. Thomas LUTHI - CarXpert Interwetten (+11.594
9. Yonny HERNANDEZ - AGR Team (+19.212)
10. Axel PONS - RW Racing GP (+19.293)
11. Lorenzo BALDASSARRI - Forward Racing Team (+19.672)
12. Jorge NAVARRO - Federal Oil Gresini Moto2 (+24.487)
13. Hafizh SYAHRIN - Petronas Raceline Malaysia (+25.522)
14. Ricard CARDUS - Red Bull KTM Ajo (+26.049)
15. Tetsuta NAGASHIMA - Teluru SAG Team (+26.089)
16. Fabio QUARTARARO - Pons HP40 (+29.877)
17. Edgar PONS - Pons HP40 (+33.799)
18. Isaac VIÑALES - BE-A-VIP SAG Team (+35.196)
19. Xavier SIMEON - Tasca Racing Scuderia Moto2 (+40.950)
20. Jesko RAFFIN - Garage Plus Interwetten (+43.165)
21. Takaaki NAKAGAMI - IDEMITSU Honda Team Asia (+43.282)
22. Remy GARDNER - Tech 3 Racing (+47.675)
23. Axel BASSANI - Speed Up Racing (+48.478)
24. Federico FULIGNI - Kiefer Racing (+1'11.416)
25. Stefano MANZI - SKY Racing Team VR46 (+1'15.738)
26. Andrea LOCATELLI - Italtrans Racing Team (+1 Lap)
Gagal finis:
Sandro CORTESE - Dynavolt Intact GP
Xavi VIERGE - Tech 3 Racing
Khairul Idham PAWI - IDEMITSU Honda Team Asia
Iker LECUONA - Garage Plus Interwetten
Franco MORBIDELLI - EG 0,0 Marc VDS
Simone CORSI - Speed Up Racing
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