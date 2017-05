Tantang Rekan Setimnya, Pedrosa: Marc Marquez, Ayo Kita Bertarung!

JEREZ – Dua pembalap andalan Tim Repsol Honda sukses membuat banyak mata terpukau dalam gelaran MotoGP Grand Prix (GP) Spanyol 2017.Tampil di hadapan publik sendiri, dua rider Negara Matador itu akan melaju di baris terdepan. Dani Pedrosa pun tak gentar melawan rekan setimnya, Marc Marquez.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pedrosa usai sesi kualifikasi di Sirkuit Jerez selesai digelar. Pembalap berusia 31 tahun itu berhasil meraih pole position untuk race Minggu (7/5/2017), sementara Marquez sendiri mengekor di belakangnya.

“Ketika memulai balapan, Marc dan saya berdekatan. Sepanjang waktu, ia terus melaju di belakang saya. Di tengah lintasan, saya berhenti dan Marc pun ikut berhenti. Saat itu hanya kami berdua. Saya memandangnya dan berpikir saya tidak bisa mengungguli Marc,” ungkap Pedrosa getir, seperti dikutip dari Crash, Minggu (7/5/2017).

Itulah celotehan yang keluar dari mulut The Little Spaniard –julukan Pedrosa– kala menceritakan persaingan ketatnya saat mengikuti sesi kualifikasi di lintasan sepanjang 4,4 km itu. Pedrosa pun kembali berujar dan mengatakan ia tidak akan mengalah kepada The Baby Alien –begitu Marquez dijuluki.

“Marquez mungkin lebih berkembang meski ia balapan di belakang saya. Tapi ketika saya melihatnya, saya bilang oke, saya akan ambil tantangan ini Marc!” sambungnya.

“Pada akhirnya, saya bisa membuat lap yang cepat. Saya begitu gembira bisa mencapai pole position,” ujar sang rider puas.

Pedrosa pun akan memulai balapan di posisi terdepan, sementara rekan setimnya ikut berada di baris pertama dan memulai balapan di urutan kedua. Pembalap rival asal LCR Honda, Cal Crutchlow, membuntuti dua rider Repsol Honda itu di posisi ketiga dalam balapan pukul 19.00 WIB nanti.