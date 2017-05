SPORT TWEETS: Raih Pole Position Dani Pedrosa Pamer Kebahagiannya di Sirkuit Jerez

PEMBALAP Repsol Honda, Dani Pedrosa, mengaku senang bisa meraih pole position jelang mengaspal di seri keempat MotoGP 2017. Rider berpaspor Spanyol tersebut keluar sebagai yang tercepat pada babak kualifikasi di Sirkuit Jerez, Sabtu 6 Mei 2017 malam WIB.

Pedrosa tampil begitu dominan kala melintas di sirkuit sepanjang 4,4 km. Ia membukukan waktu tercepatnya yakni 1 menit 38,249 detik.

Tak ingin melewati momen bahagianya tersebut, Pedrosa membagi kebahagiaannya lewat media sosial Twitter miliknya. Pembalap berusia 31 tahun itu mengunggah foto bersama kru Honda dengan mengungkap rasa bahagianya meraih pole position.

Muy contento por la pole!! ✊🏼😃Gran trabajo de todo mi equipo!! / Very happy with this pole position!! #SpanishGP #Q2 pic.twitter.com/9ph2yCyArT — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) May 6, 2017

Alhasil, banyak warganet yang memberikan respons manis hasil cuitan Pedrosa. Terutama dari pendukungnya @zdravkost , ia berharap Pedrosa bisa keluar sebagai pemenang lomba dan itu bisa menambah koleksi 53 kemenangannya di MotoGP.

@26_DaniPedrosa Well done Champ! 53rd victory is waiting for you 🏍️💨👊🏁🏆— Zdravko (@zdravkost) May 6, 2017