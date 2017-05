LA Clippers Umumkan Operasi Blake Griffin Berjalan Sukses

LOS ANGELES – Pemain LA Clippers, yang mengalami cedera, Blake Griffin dikabarkan menjalani operasi. Pemain berusia 28 tahun tersebut mendapatkan cedera kaki saat melawan Utah Jazz pada 21 April 2017.

Pihak Clippers mengumumkan kabar terbaru dari Blake lewat akun media sosial Twitter. Operasi yang dijalani tersebut sukses dan dirawat oleh dr Robert Anderson di Charlotte.

Tercatat Blake sudah lima kali tampil di NBA All Star, bermain dalam 61 laga musim reguler 2016-2017. Bahkan, ia rata-rata menyumbangkan 21,6 poin, 8,1 rebound, dan 4,9 assist.

Adapun rata-rata statistik yaitu 21,5 poin, 9,4 rebound, dan 4,1 assist. Ia juga melesakkan 51,8% tembakan berhasil dari area dua poin dalam total 471 laga.

Injury Update » Blake Griffin underwent a successful surgery today to repair an injury to the plantar plate of his right big toe.