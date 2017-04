Start dari Kantor Kemenpora, Luluk dan Suryo Arak Baton SEA Games Keliling Jakarta

JAKARTA - Prosesi penyerahan Baton dari perwakilan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Datuk M Saravanan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kemenpora, Raden Isnanta dilakukan di halaman kantor Kemenpora, Minggu (30/4) pagi. Acara yang diberi nama The Baton Run For 29th SEA Games dan 9th ASEAN PARA Games Kuala Lumpur 2017 dengan tema "The Rising Together” di hadiri oleh pejabat esselon I dan II kantor Kemenpora.

Baton yang sudah diterima oleh pemerintah Indonesia diserahkan kepada mantan atlet bulutangkis Luluk Hadiyanto Peraih gelar juara ganda putra Indonesia Terbuka 2004 didampingi Suryo Agung Wibowo pelari tercepat Se-Asia Tenggara.

Baton tersebut dibawa oleh Luluk Hadiyanto bersama Suryo Agung Wibowo keliling Jakarta yang dimulai start dari kantor Kemenpora, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Patung Sudirman, Bundaran HI, Balaikota DKI Jakarta, dan finish di Museum Nasional. Di lokasi Patung Sudirman, Luluk akan bergantian dengan Suryo Agung Wibowo.

Isnanta mengatakan, digelarnya penyerahan Baton ini bertujuan untuk membuat masyarakat Asia Tenggara tahu bahwa akan ada hajatan pesta olahraga Asia Tenggara. Selain itu, tentu akan membangkitkan semangat para atlet yang akan bertanding di Malaysia.

Menurutnya, pada SEA Games ini tidak memasang target juara umum tapi setidaknya kita berupaya dan berjuang karena peluang juara umum ada. Sedangkan Asean Para Games target kita minimal runner-up “Untuk di SEA Games banyak cabang yang bisa mendulang medali, seperti atletik, dayung, bulutangkis, renang, gulat, dan sebagianya. Artinya cabang olahraga yang kita kirim punya potensi untuk mendapat medali,” ucapnya.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah setiap tahun menyediakan bonus, tapi bonus tidak menjadi tujuan utama, karena pada event seperti ini yang paling utama adalah spirit untuk membela merah putih. “Biar spirit membela merah putih tumbuh duhulu secara alamiah karena kecintaan terhadap Indonesia. Setelah baru bonus menyusul,” katanya.