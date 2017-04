Kemenangan di Austin Sangat Penting bagi Marquez

AUSTIN – Juara dunia MotoGP 2016, Marc Marquez, akhirnya mampu menampilkan performa terbaiknya pada balapan seri ketiga musim ini yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, yang berlangsung beberapa waktu lalu. Saat itu The Baby Alien –julukan Marquez– sukses keluar sebagai juara dengan mengalahkan Valentino Rossi (Movistar Yamaha).

Kemenangan tersebut ternyata disambut penuh suka cita oleh Marquez. Menurut rider berkebangsaan Spanyol tersebut, kemenangannya di Austin sangat berarti baginya. Pasalnya, pada balapan sebelumnya di Argentina, Marquez gagal meraih poin akibat terjatuh.

“Kemenangan di Austin mungkin yang paling penting di tahun ini, karena setelah kesalahan saya di Argentina, sangat penting untuk kembali tampil impresif dan meraih kemenangan,” ujar Marquez, seperti disadur dari Speedweek, Minggu (30/4/2017).

“Kemenangan ini juga menjadi harga terbaik sebelum kami pergi ke Eropa,” terang rider 24 tahun itu.

Kemenangan tersebut juga membuat persaingan gelar juara dunia MotoGP 2017 semakin memanas. The Baby Alien saat ini menempati posisi tiga klasemen sementara pembalap dengan 38 poin, terpaut 18 angka dari Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang menduduki tempat pertama.