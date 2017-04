Raih Lima Kemenangan Beruntun di Austin, Livio Suppo: Marquez Membuat Semuanya Sempurna

AUSTIN – Direktur Olahraga Tim Repsol Honda, Livio Suppo, memuji penampilan Marc Marquez pada balapan seri ketiga MotoGP 2017 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, beberapa waktu lalu. Menurut Suppo, The Baby Alien –julukan Marquez– membalap dengan sangat sempurna.

Pasalnya, pada balapan di Austin tersebut Marquez menggunakan ban keras yang seharunya membuat rider asal Spanyol tersebut tidak bisa terlalu menekan. Namun siapa sangka, nyatanya pemegang tiga gelar juara dunia MotoGP tersebut mampu mempertahankan posisi pertamanya hingga akhir balapan.

Kemenangan itu semakin mempertegas kedigdayaan Marquez di Austin. Rider 24 tahun tersebut sukses meraih lima kemenangan beruntun sejak COTA pertama kali digunakan pada 2013.

“Untuk Marc, yang berada di atas lintasan dengan ban depan bertipe keras, strategi seharusnya tidak memungkinkan ia untuk menekan di awal karena ia harus mengerti karakteristik ban,” ujar Suppo, seperti dikutip dari Speedweek, Minggu (30/4/2017).

“Setelahnya, ia mampu menekan dan bersaing untuk meraih kemenangan. Ia membuat segalanya sempurna, hasilnya adalah kemenangan kelima dalam lima balapan awal di Austin,” terang Suppo.

Kemenangan tersebut juga membuat persaingan gelar juara dunia MotoGP 2017 semakin memanas. The Baby Alien saat ini menempati posisi tiga klasemen sementara pembalap dengan 38 poin, terpaut 18 angka dari Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang menduduki tempat pertama.