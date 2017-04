SPORT TWEETS: Raih Podium di Austin, Ini Ekspresi Kegirangan Rossi

AUSTIN - Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, sukses merebut posisi dua dari pembalap Tim Repsol Honda, yakni Dani Pedrosa di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Senin 24 April 2017 dini hari WIB. Pembalap berjuluk The Doctor itu berhasil melanjutkan tren positifnya di tiga race awal MotoGP 2017.

Dengan hasil tersebut, mengantarkan Rossi memuncaki klasemen sementara MotoGP 2017 dengan raihan 56 angka. Pembalap berkebangsaan Italia itu unggul enam poin dari rekan setimnya, Maverick Vinales di tempat kedua.

Pada seri balapan di Grand Prix (GP) Amerika Serikat itu, Rossi bersaing ketat dengan Pedrosa untuk memperebutkan posisi kedua. Namun berkat kemampuannya, The Doctor berhasil mengungguli Pedrosa di lintasan Austin saat balapan menyisakan tiga lap lagi.

Rossi pun mengunggah posting-an keberhasilan dirinya meraih podium kedua di Austin melalui akun Twitternya. Pembalap berusia 38 tahun itu tampak kegirangan saat berhasil melewati garis finis.

Unggahan tersebut mendapat respons dari sejumlah netizen. Mereka pun turut senang atas keberhasilan Rossi di GP Amerika Serikat 2017.

“Ekspresi yang unik dan mencirikan sosok pembalap legendaris,” cuit @LorenaGrelli

“Selamat atas keberhasilannya di Austin, saya ikut bangga,” balas @justmedomb