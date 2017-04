Demi Kemajuan Olahraga ISEF Helat Konsep Baru di 2017

JAKARTA - Saat ini olahraga bukan hanya sekadar kebutuhan kesehatan, melainkan menjadi gaya hidup. Pada tahun ini ISEF mengusung konsep anyar lewat pameran olahraga terlengkap di Indonesia.



Untuk diketahui, industri produk dan jasa keolahragaan di Indonesia diperkirakan akan tumbuh jelang Asian Games 2018 dengan infrastruktur, fasilitas dan produk keolahragaan yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Olympic Council of Asia (OCA). Asian Games 2018 akan melombakan 39 cabang olahraga, 53 disiplin, dan 426 nomor pertandingan.



Guna mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas olahraga, PT Debindo-ITE kembali menyelenggarakan pameran Indonesia Sport Expo & Forum (ISEF) 2017. Pameran tersebut merupakan sebuah platform bisnis untuk industri olahraga di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 21 Mei 2017 di Hall 1-2 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.



Kegiatan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya berfokus terhadap stadium dan infrastruktur olahraga. Lantas kali ini pameran Indonesia Sport Expo & Forum 2017 mengusung konsep All In One Sport Product yang dibagi menjadi delapan kategori olahraga yaitu stadium & venue, sport tourism, outdoor & adventure, water sport, action & extreme sport, sport equipment, sport fashion, serta fitness & running.



Selain itu, pengunjung juga diberikan kesempatan berpartisipasi secara gratis selama acara berlangsung. Berbagai kompetisi pun ikut memeriahkan ISEF 2017 diantaranya adalah kompetisi roller skate dan kompetisi binaraga (bodybuilding).



Esti Adnan selaku Project Manager ISEF mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya membuat sekadar pameran. ISEF 2017 juga merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap industri olahraga di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam kategori produk olahraga.



"ISEF 2017 adalah pameran olahraga pertama di Indonesia yang mencakup delapan kategori produk olahraga. Karena itu kami juga membahas tentang desain bangunan fasilitas olahraga seperti renovasi Komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakabaring Sport City, Palembang untuk Asian Games 2018 serta rencana pembangunan lokasi Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua," ujar Esti lewat pres rilis, Rabu (26/4/2017).



Selain itu juga akan di gelar forum diskusi yang melibatkan pecinta olahraga, dokter spesialis kedokteran olahraga, sport science, juga talkshow mengenai photography dan sport tourism. Karena itu untuk memudahkan kelancaran para pemgunjung bisa berpartisipasi dalam aktivitas olahraga selama pelaksanaan ISEF, dapat melakukan pendaftaran online secara gratis melalui website www.isef-indonesia.com.