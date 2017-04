Rebut Posisi Dua, Ini Cuplikan Video Persaingan Rossi dan Pedrosa

AUSTIN – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, sukses merebut posisi dua dari pembalap Tim Repsol Honda, yakni Dani Pedrosa di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Senin 24 April 2017 dini hari WIB. Pembalap berjuluk The Doctor itu berhasil melanjutkan tren positifnya di tiga race awal MotoGP 2017.

Dengan hasil tersebut, Rossi kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2017 dengan raihan 56 angka. Pembalap berkebangsaan Italia itu unggul enam poin dari rekan setimnya, Maverick Vinales, di tempat kedua.

Pada seri balapan di Grand Prix (GP) Amerika Serikat itu, Rossi bersaing ketat dengan Pedrosa untuk memperebutkan posisi kedua. Namun berkat kemampuannya, The Doctor berhasil mengungguli Pedrosa di lintasan Austin saat balapan menyisakan 3 lap lagi.

Di akhir balapan, rekan setim Pedrosa yakni Marc Marquez berhasil menjuarai GP Amerika Serikat untuk kelima kalinya secara beruntun. Hasil tersebut sekaligus menjadi podium perdana The Baby Alien –julukan Marquz– di musim ini.

Sementara itu, Rossi finis di urutan kedua dan Pedrosa di tempat ketiga. Rekan setim Rossi, Maverick Vinales, gagal meraih poin di Austin usai tergelincir saat memasuki tikungan ke-18 di lap kedua.