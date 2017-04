Raih Hasil Gemilang di Tiga Seri MotoGP 2017, Meregalli: Penampilan Rossi Fantastis!

AUSTIN - Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, berhasil menggeser rekan setimnya, Maverick Vinales di puncak klasemen sementara MotoGP 2017. The Doctor -julukan Rossi- mengumpulkan 56 poin dan unggul enam angka dari Vinales di posisi dua.

Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda) membututi dua pembalap Movistar Yamaha usai menjuarai Grand Prix (GP) Amerika Serikat di Austin. Juara bertahan MotoGP 2016 itu berada di urutan tiga klasemen sementara dengan raihan 38 poin.

Pada seri perdana MotoGP 2017 di Sirkuit Losail, Qatar, Rossi finis di posisi ketiga. Selanjutnya, pembalap berpaspor Italia itu meraih posisi runner-up di Grand Prix (GP) Argentina dan Austin, Amerika Serikat.

Direktur Tim Movistar Yamaha, Massimo Meregalli, mengatakan Rossi memberikan penampilan fantastis saat meraih posisi dua di Circuit of The Americas (COTA), Austin. Ia menyebut, The Doctor dapat mengendalikan motornya dengan baik.

“Rossi telah menunjukkan penampilan fantastis untuk merebut posisi kedua yang sangat penting. Start dia bagus dan ini sangat penting. Dia mampu memosisikan motornya dengan tepat sehingga bisa mengejar pembalap di depannya,” ucap Meregalli, mengutip dari Crash, Kamis (27/4/2017).