Rebut Posisi Pertama, Ini Cuplikan Video Persaingan Marquez dan Pedrosa di Austin

AUSTIN – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil menjuarai seri ketiga MotoGP 2017 yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Senin 24 April 2017 dini hari WIB. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu finis dengan catatan waktu terbaik 43 menit 58,770 detik.

Hasil tersebut tidak terlepas dari persaingan Marquez dalam menjaga pole position yang diraihnya di sesi kualifikasi. Ia memulai balapan dari grid terdepan dan sempat bersaing dengan rekan setimnya, Dani Pedrosa.

Saat balapan menyisakan 13 lap lagi, Marquez dan Pedrosa terlihat bersaing sengit untuk memperebutkan posisi pertama di Austin. Namun berkat kejeliannya, juara bertahan MotoGP 2016 itu mampu mengungguli Pedrosa di lintasan.

Hasil balapan di Austin membuat Marquez meraih podium perdananya di musim ini. Pembalap berusia 24 tahun itu berhasil menjadi yang tercepat lima kali beruntun di Austin.

Dengan hasil tersebut, Marquez berhasil naik ke posisi tiga pada klasemen sementara dengan raihan 38 poin. Pembalap berpaspor Spanyol itu tertinggal 18 angka dari Rossi dan terpaut 12 poin dari Maverick Vinales di tempat kedua.