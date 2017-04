SPORT TWEETS: Rekan Setimnya Cedera, Iannone dan Tim Suzuki Kunjungi Rins

AUSTIN – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, mengunjungi rekan setimnya, Alex Rins, yang harus menjalani operasi karena cedera pergelangan kaki. Iannone datang untuk mengetahui kondisi Rins didampingi rekan-rekan timnya.

Iannone berharap Rins dapat segera pulih dari cedera tersebut. Ia pun menginginkan rekan setimnya itu dapat mentas di seri-seri balapan berikutnya MotoGP 2017.

Hal tersebut diungkapkan Iannone melalui akun Twitter pribadinya, @andreaiannone29. Ia juga memberikan motivasi kepada Rins agar menjadi pembalap yang lebih kuat dari sebelumnya setelah sembuh dari cedera.

Get well soon mate,we wait for you more stronger than before !! 🙏🏼💪🏼💪🏼 @Rins42 pic.twitter.com/fNBMCCE4zL— Andrea Iannone (@andreaiannone29) 23 April 2017