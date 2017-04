Dapat Hukuman 0,3 Detik di Austin, Lorenzo Enggan Komentari Penalti Rossi

AUSTIN – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, mendapat hukuman penalti saat tampil di seri ketiga MotoGP 2017. The Doctor –julukan Rossi– mengalami insiden saat bersenggolan dengan pembalap Tim Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco, di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Senin 24 April 2017 dini hari WIB.

Saat itu, Rossi mencoba untuk memotong jalan (gravel) pada lap ketujuh saat Zarco ingin berusaha menyalipnya. Namun akibat kejadian tersebut, ia mendapat hukuman penalti 0,3 detik.

Sebenarnya, The Doctor memotong gravel untuk menghindari tabrakan dengan Zarco. Akan tetapi, keputusan yang diambil pembalap berpaspor Italia itu dinilai Race Direction telah menyalahi aturan.

Kejadian tersebut terjadi di lap ketujuh dan tepatnya di tikungan ketiga. Zarco yang mencoba membalap mendapat hadangan dari Rossi. Namun, tahu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Rossi mengalah dengan melebar ke gravel.

Pembalap Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, enggan memberikan komentarnya terkait penalti Rossi itu. Ia pun menganggap hukuman tersebut berlaku untuk semua pembalap.

“Saya tidak ingin berbicara lebih lanjut tentang penalti Rossi. Tentu hukuman ini berlaku untuk semua pembalap,” ujar Lorenzo, seperti dilansir GPOne, Selasa (25/4/2017).