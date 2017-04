SPORT TWEETS: Lima Kali Rajai GP Amerika Serikat, Marquez Ingin Terus Lanjutkan Kejayaan Tahun Depan

PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez, sukses menjuarai GP Amerika 2017 untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut di MotoGP. Dengan keganasannya tersebut, Marquez ternyata tak ingin menghentikan kejayaannya di Circuit of the Americas (COTA) itu.

Hal itu tersirat dari akun Twitter-nya yang memamerkan kejayaannya di Austin lalu. Dalam unggahannya tersebut, ia menunjukkan foto trofinya tahun ini dengan menuliskan keterangan singkat.

“Sampai jumpa tahun depan Austin,” tulisnya dalam akun Twitter resminya @marcmarquez93.

Sejak COTA menjadi tuan rumah MotoGP pada 2013, Marquez mampu menaklukkan lintasan sepanjang 5,5 km itu. Tanpa cacat hingga 2017, The Baby Alien –julukan Marquez– sukses menyelesaikan balapan di posisi terdepan.

Hasta el año que viene Austin!

See you next year Austin!🇺🇸 https://twitter.com/hashtag/AmericasGP?src=hash">#AmericasGP https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash">#USA https://t.co/HknT2JKlxs">pic.twitter.com/HknT2JKlxs— Marc Márquez (@marcmarquez93) https://twitter.com/marcmarquez93/status/856572640022196224">April 24, 2017