Raih Podium Dua di Austin, Rossi: Hasil Terbaik Saya Sejauh Ini

AUSTIN - Podium kedua berhasil direngkuh pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, di seri ketiga MotoGP 2017. The Doctor –julukan Rossi– berhasil meraih predikat runner-up pada Grand Prix (GP) Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Senin 24 April 2017.

Dengan raihan itu, Rossi menempati urutan pertama di klasemen sementara MotoGP 2017. Ia mengoleksi 56 poin dan unggul enam angka dari rekan setimnya, Maverick Vinales, di tempat kedua.

Rossi mengatakan, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaiknya selama melintas di Austin. Ia pun mengaku senang meraih podium kembali dan dapat mengendarai tunggangannya dengan baik.

“Saya meraih poin yang lebih baik ketimbang musim sebelumnya. Saya dapat mengendarai motor saya dengan baik saat di Austin,” ujar Rossi, seperti dilaporkan AS, Selasa (25/4/2017).

“Ini jadi hasil terbaik saya di Austin karena sebelumnya belum pernah meraih podium kedua. Saya senang dengan hasil ini,” pungkasnya.