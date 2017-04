Juarai GP Amerika Serikat 2017, Vinales Beri Ucapan Selamat kepada Marquez

AUSTIN – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, memberikan ucapan selamat kepada Marc Marquez yang berhasil keluar menjadi pemenang di GP Amerika Serikat 2017. Ia pun harus merelakan tren podium juaranya di dua seri lalu dan terhenti di seri ketiga ini.

Marquez tampil menjadi juara setelah tampil konsisten selama melakoni balapan di GP Amerika Serikat. Top Gun –julukan Vinales– pun memuji performa Marquez yang sangat tampil prima di lintasan sepanjang 5,5 km itu.

“Dia cerdas (di balapan Texas), saya ucapkan selamat (kepada Marquez). Dia memiliki akhir pekan yang sangat kuat,” ungkap Vinales, mengutip dari Speedweek, Selasa (25/4/2017).

Kemenangan ini pun membawa Marquez mencatatkan diri sebagai pembalap satu-satunya MotoGP yang menguasai Circuit of the Americas sejak 2013. Sebab, kemenangan di musim ini menjadi kemenangan The Baby Alien –julukan Marquez–yang kelima kalinya di Austin.

Sementara bagi Vinales, ini merupakan performa terburuknya di musim ini. Pasalnya, dua seri sebelumnya, pembalap berusia 22 tahun itu berhasil menjadi juara di GP Qatar dan Argentina.