Usai Raih Hasil Gemilang di Austin, Marquez Siap Jalani Balapan Selanjutnya

AUSTIN – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mengaku siap menjalani seri balapan selanjutnya MotoGP 2017. Ia ingin timnya melakukan persiapan lebih baik lantaran persaingan meraih gelar juara musim ini akan berlangsung sengit.

Pasalnya, dalam dua race awal MotoGP 2017, Maverick Vinales (Movistar Yamaha) berhasil menjuarai Grand Prix (GP) Qatar dan Argentina. Namun, The Baby Alien –julukan Marquez– akhirnya berhasil meraih podium perdananya pada seri ketiga di Circuit of The Americas (COTA).

Meski demikian, pembalap veteran Movistar Yamaha, yakni Valentino Rossi, tampil konsisten di tiga seri MotoGP musim ini. The Doctor –julukan Rossi– selalu meraih podium saat tampil di Qatar (posisi tiga), Argentina (runner-up), dan Austin (runner-up).

Dengan hasil tersebut, Rossi saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2017 dengan koleksi 56 angka, unggul enam poin dari rekan setimnya, Maverick Vinales, di posisi dua. Sedangkan, Marquez menguntit di urutan tiga dengan raihan 38 poin.

“Sekarang kami akan melakukan tes yang penting di Le Mans (Prancis) dan balapan yang tak kalah penting di Jerez. Saya ingin tim melakukan persiapan lebih di seri berikutnya karena persaingan makin ketat,” kata Marquez, mengutip dari Motorsport, Selasa (25/4/2017).