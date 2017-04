Rossi Kena Penalti, Pedrosa: Saya Kira Ia Dihukum Turun Satu Posisi atau Pengurangan 10 Detik

AUSTIN – Pembalap Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, sempat mengira Valentino Rossi (Movistar Yamaha) terkena penalti turun satu posisi atau pengurangan waktu 10 detik saat tampil di seri ketiga MotoGP 2017 yang berlangsung di Sirkuit Austin, Amerika Serikat.

Ketika tampil di lintasan sepanjang 5,5 km tersebut, Pedrosa melihat papan yang menyatakan Rossi terkena penalti. Namun, The Little Spaniard –julukan Pedrosa– tidak tahu secara pasti hukuman apa yang akan diterima The Doctor –julukan Rossi.

Jika diharuskan turun satu posisi, Pedrosa justru yang akan diuntungkan. Pembalap berpaspor Spanyol itu akan bertukar posisi dengan Rossi yang finis di tangga kedua.

Sementara jika mendapatkan pengurangan 10 detik, Rossi akan finis di posisi enam. Namun beruntung bagi Rossi, pembalap berpaspor Italia itu hanya mendapatkan penalti 0,3 detik. Akhirnya Rossi tetap ditahbiskan finis di posisi dua GP Amerika Serikat.

“Saya hanya melihat Rossi terkena hukuman, namun saya tidak tahu apa jenis hukumannya, apakah itu penalti 10 detik atau turun satu posisi. Jujur, saat itu saya tidak terlalu jelas melihat tulisan yang ada di papan,” tutup pembalap berusia 31 tahun.

Rossi mendapat penalti karena memotong jalan pada lap ketujuh. Demi menghindari benturan dengan Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), Rossi memilih memotong jalan dengan kecepatan tinggi.