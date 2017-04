Morbidelli Raih Kemenangan Ketiga di Ajang Moto2 2017

AUSTIN - Pembalap Tim Marc VDS, Franco Morbidelli, keluar sebagai pemenang di seri ketiga Moto2 2017, GP Amerika Serikat. Rider asal Italia tersebut berhasil mengunci kemenangan setelah start di posisi kedua.

Pembalap asal Swiss, Thomas Luthi, yang memperkuat CarXpert Interwetten berada di belakang Morbidelli dengan perbedaan waktu 2,633 detik. Sedangkan rider asal Jepang, Takaaki Nakagami, berada di urutan ketiga.

Adik dari Marc Marquez, yaitu Alex Marquez harus puas finis di posisi keempat. Hasil ini lebih baik ketimbang di dua seri sebelumnya yang mendapatkan posisi kelima dan 21.

Sedangkan adik dari legenda MotoGP, Valentino Rossi, Luca Marini hanya bisa meraih posisi ke-10. Ia harus bersaing di lintasan bersama dengan pembalap Tech 3 Racing, Xavi Vierge, yang menduduki peringkat sembilan.

Raihan yang diraih Morbidelli pada balapan seri ketiga ini menambah koleksi kemenangannya menjadi tiga kali di Moto2 2017. Ia kini berada di posisi puncak klasemen sementara dengan 75 poin.

Hasil lengkap Moto2 Sirkuit Austin, Amerika Serikat, dilansir dari Crash:

1. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 41m 20.078s

2. Thomas Luthi SWI CarXpert Interwetten (Kalex) 41m 22.711s

3. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 41m 26.887s

4. Alex Marquez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 41m 29.930s

5. Dominique Aegerter SWI Kiefer Racing (Suter) 41m 31.005s

6. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 41m 33.107s

7. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 41m 33.413s

8. Marcel Schrotter GER Dynavolt Intact GP (Suter) 41m 33.832s

9. Xavi Vierge SPA Tech 3 Racing (Tech 3) 41m 38.157s

10. Luca Marini ITA Forward Racing Team (Kalex) 41m 41.496s

11. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 41m 41.508s

12. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 41m 41.814s

13. Xavier Simeon BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 41m 42.052s

14. Ricard Cardus SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 41m 44.323s

15. Jorge Navarro SPA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 41m 44.941s

16. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 41m 48.304s

17. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 41m 48.521s

18. Axel Pons SPA RW Racing GP (Kalex) 41m 54.845s

19. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 41m 57.357s

20. Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 41m 57.608s

21. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 41m 59.031s

22. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 42m 3.798s

23. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Suter) 42m 11.593s

24. Axel Bassani ITA Speed Up Racing (Speed Up) 42m 27.919s

25. Khairul Idham Pawi MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 42m 28.215s

Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) DNF

Lorenzo Baldassarri ITA Forward Racing Team (Kalex) DNF

Yonny Hernandez COL AGR Team (Kalex) DNF

Julian Simon SPA Tech 3 Racing (Tech 3) DNF

Stefano Manzi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) DNF