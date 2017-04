Marc Marquez Pole Position GP Austin, Duo Movistar Membuntuti

AUSTIN – Rider kebangaan Repsol Honda, Marc Marquez, kembali menunjukkan tajinya sebagai pembalap muda berbakat pada sesi kualifikasi di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (23/4/2017) dini hari WIB. The Baby Alien –julukan Marquez– sukses merebut pole position GP Austin dengan catatan waktu 2 menit 2,741 detik.

Dengan catatan waktu tersebut, Marquez sukses mengungguli dua rider Movistar Yamaha, yakni Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Vinales selisih 0,130 detik dari Marquez, sedangkan Rossi 0,932 detik.

Sesi kualifikasi GP Austin 2017 hampir saja menjadi mimpi buruk bagi Vinales dan Rossi. Pasalnya, kedua rider tersebut nyaris bertabrakan saat kualifikasi baru saja berlangsung.

Sementara itu posisi empat dihuni oleh rekan setim Marquez, yakni Dani Pedrosa. Rider berpaspor Spanyol tersebut berhasil mencatatkan waktu terbaik 2 menit 3,866 detik.

Tempat keempat diisi oleh sebutan rookie MotoGP 2017, Johann Zarco. Pembalap Tim Monster Yamaha Tech3 itu mampu mendapatkan waktu 2 menit 3,928 detik.

Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Austin, seperti dilansir dari Crash, Minggu (23/4/2017):

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.741s [Lap 7/7] 333km/h (Top Speed)

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.871s +0.130s [7/7] 336km/h

3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.673s +0.932s [7/7] 336km/h

4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.866s +1.125s [7/7] 344km/h

5. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 3.928s +1.187s [6/6] 335km/h

6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 4.151s +1.410s [5/6] 342km/h

7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 4.431s +1.690s [3/7] 340km/h

8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 4.623s +1.882s [3/7] 335km/h

9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 4.661s +1.920s [3/5] 333km/h

10. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 4.673s +1.932s [6/7] 339km/h

11. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 5.741s +3.000s [5/6] 334km/h

12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 5.970s +3.229s [4/5] 337km/h

13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.221s 341km/h

14. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.231s 332km/h

15. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.541s 339km/h

16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.920s 335km/h

17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 05.931s 339km/h

18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.258s 328km/h

19. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.295s 338km/h

20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.232s 325km/h

21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 07.601s 329km/h

22. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 0m 00.000s 0km/h