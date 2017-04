SPORT TWEETS: Wow! Maria Sharapova Menulis Buku Perjalanan Hidupnya

BUKAN rahasia lagi bila Maria Sharapova merupakan salah satu petenis putri paling hebat di dunia. Sederet prestasi dan gelar juara telah ia torehkan sepanjang hidupnya.

Kendati demikian, rupanya ada satu keinginan yang masih ingin diwujudkan oleh petenis berparas cantik tersebut. Sharapova berniat untuk membagikan perjalanan hidupnya dari ia kecil hingga dewasa dalam sebuah buku.

Melalui akun Twitter pribadinya yakni @MariaSharapova, petenis berkebangsaan Rusia itu mem-posting sebuah foto yang bergambar sampul buku dengan judul ‘UNSTOPPABLE’ dan tidak lupa disertai dengan cuitan, “Saya sangat bersemangat untuk menunjukkan kepada Anda sampul untuk UNSTOPPABLE, memoir yang telah saya kerjakan selama setahun terakhir. Keluar 9/12.”

I’m so excited to show you the cover for UNSTOPPABLE, the memoir I’ve been working on for the past year! Out 9/12.https://t.co/JrLqO5bod7 pic.twitter.com/Na2ghSBeoD— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 17, 2017