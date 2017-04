SPORT TWEETS: Jelang Tampil di Austin, Lorenzo Siap Lintasi Balapan Seri Ketiga MotoGP 2017

AUSTIN – Pembalap anyar Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, menyakatan kesiapannya jelang seri ketiga MotoGP di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Minggu 23 April 2017. Ia membagikan rasa antusiasnya menghadapi Grand Prix (GP) Amerika Serikat di akun Twitter pribadinya @lorenzo99.

Dalam posting-an Lorenzo tersebut, ia ingin memberikan tahukan kepada seluruh fans-nya jika dirinya siap melintas di Austin. Namun, pembalap berpaspor Spanyol itu baru saja meraih hasil kurang baik di sesi latihan bebas kedua GP Amerika Serikat 2017.

Lorenzo hanya berada di posisi 11 dengan catatan waktu 2 menit 05,282 detik di sesi latihan bebas kedua. Ia tertinggal 1,222 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda) di urutan pertama.

La acción ha empezado en Austin, ¡Mañana más! / L'azione è iniziata ad Austin! / Action has started in Austin! Tomorrow more! #JL99 😈 pic.twitter.com/lWsdGLZLog — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 21 April 2017