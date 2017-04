Jelang Race GP Amerika Serikat, Meregalli: Yamaha Ingin Catatkan Kemenangan Ke-500

AUSTIN – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, akan tampil di seri ketiga MotoGP 2017 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Minggu 23 Maret 2017. The Doctor -julukan Rossi- akan saling bersaing dengan rekan setimnya, Maverick Vinales dalam perburuan kemenangan ke-500 Yamaha di pentas MotoGP.

Direktur Tim Movistar Yamaha, Massimo Meregalli, mengatakan timnya akan melihat hasil latihan bebas pertama di Austin untuk memahami karakteristik sirkuit tersebut. Ia pun menaruh harapan kepada dua pembalapnya untuk meraih kemenangan ke-500 Yamaha di Austin.

“Saya dan tim gunakan sesi latihan bebas pertama untuk memahami karakteristik lintasan di Austin. Tentu, kami ingin membuat kemenangan penting yang ke-500 untuk Yamaha di sini,” kata Meregalli, mengutip dari Skysports, Sabtu (22/4/2017).

Meski Yamaha mencatatan hasil kurang maksimal di Austin, Rossi tetap menginginkan timnya dapat meraih podium pertama. Ia mengaku ingin menjadikan latihan bebas pertama sebagai titik balik dirinya akan tampil kompetitif pada race yang berlangsung Minggu ini.

“Tahun lalu (MotoGP 2016), saya telah menemukan setting-an yang ideal selama menjalani sesi pemanasan. Tetapi, saya merasa frustrasi dengan kesalahan yang saya lakukan sehingga terjatuh di lap 19. Oleh sebab itu, saya langsung mencoba lintasan sejak Jumat ini,” ucap Rossi.