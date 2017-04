Hasil Latihan Bebas Kedua GP Amerika Serikat: Marquez Tercepat, Vinales Tercecer

AUSTIN – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Circuit of the Americas (COTA), Sabtu (22/4/2017) dini hari WIB. The Baby Alien -julukan Marquez- berhasil mencatatkan waktu terbaik 2 menit 4,061 detik.

Hasil mengejutkan diraih pembalap Tim Monster Yamaha, Johann Zarco. Ia berhasil menempati urutan dua dengan catatan waktu 2 menit 4,347 detik.

Sementara itu, pembalap anyar Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menempati urutan tiga dengan raihan waktu 2 menit 4,451 detik. Sebelumnya Top Gun -julukan Vinales- sempat menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama dengan waktu 4,923 detik.

Sedangkan, rekan setim Vinales yakni Valentino Rossi sukses memperbaiki catatan waktunya dengan menempati posisi empat. Pembalap berpaspor Italia itu membukukan waktu 2 menit 4,806 detik.

Selain itu, rekan setim Marquez, Dani Pedrosa juga berhasil menorehkan waktu lebih baik dari sesi pertama. Catatan waktu Pedrosa yakni 2 menit 4,811 detik atau terpaut 0,750 dari Marquez.

Berikut adalah hasil lengkap sesi latihan bebas kedua MotoGP 2017 di Circuit of the Americas:

1. ^1 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.061s [Lap 14/14] 331km/h (Top Speed)

2. ^2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 04.347s +0.286s [16/17] 331km/h

3. ˅2 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.451s +0.390s [10/17] 331km/h

4. ^4 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.806s +0.745s [15/17] 331km/h

5. ^2 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.811s +0.750s [12/15] 332km/h

6. ˅3 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 04.830s +0.769s [15/16] 334km/h

7. ^4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.005s +0.944s [13/15] 328km/h

8. ^6 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.033s +0.972s [14/15] 332km/h

9. ^4 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.116s +1.055s [14/15] 333km/h

10. ^6 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.142s +1.081s [17/17] 327km/h

11. ˅5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.282s +1.221s [14/15] 337km/h

12. ˅2 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.284s +1.223s [14/15] 333km/h

13. ˅1 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.463s +1.402s [12/15] 332km/h

14. ˅5 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.468s +1.407s [14/14] 328km/h

15. = Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.584s +1.523s [12/14] 338km/h

16. ˅11 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 05.602s +1.541s [15/17] 340km/h

17. = Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.943s +1.882s [14/16] 330km/h

18. ^2 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 06.155s +2.094s [13/13] 330km/h

19. ˅1 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 06.358s +2.297s [4/13] 327km/h

20. ^1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.503s +2.442s [12/15] 330km/h

21. ˅2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 06.709s +2.648s [9/11] 328km/h

22. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 06.741s +2.680s [12/13] 327km/h

23. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 07.434s +3.373s [15/15] 327km/h