Marquez Lebih Dijagokan di Austin, Vinales: Saya Pede Bisa Kembali Menang

AUSTIN – Peraih podium pertama Grand Prix (GP) Qatar dan Argentina, Maverick Vinales, mengaku optimis bisa kembali menundukkan rival-rivalnya di GP Amerika Serikat di Austin, Texas akhir pekan ini. Rider Tim Movistar Yamaha itu percaya diri meski rival asal Repsol Honda, Marc Marquez lebih diunggulkan di Sirkuit Austin.

“Sangat mengagumkan melihat catatan kemenangan Marquez di Austin. Tapi, level kami juga sudah bagus. motor tim sudah jauh lebih meningkat dibanding musim 2016. Motor tidak memiliki kekurangan apapun dan melaju dengan cepat. Itulah mengapa saya begitu percaya diri,” ujar Vinales mengutip dari Speedweek, Jumat (21/4/2017).

Sukses mengukuhkan posisi pertama dalam klasemen sementara GP 2017, Vinales memang tidak terkalahkan dalam dua balapan pembuka. Ia sukses menyapu bersih podium pertama di Sirkuit Losail dan Sirkuit Termas de Rio Hondo dan mengoleksi 50 poin. Tak aneh jika sang rider percaya diri jelang balapan di Sirkuit Austin itu.

“Bagi saya, Circuit of The Americas akan menjadi balapan yang bagus. Saya selalu cepat ketika melintas di sana, dan sirkuit Austin cocok dengan gaya membalap saya. So, saya percaya kami bisa meraih hasil yang hebat di sini (Austin),” celotehnya.

Vinales sendiri akan kembali memperebutkan podium di sirkuit sepanjang 5,5 km itu dengan membawa YZR-M1 andalannya. Dalam balapan di Austin itu, para pembalap MotoGP akan memulai latihan bebas pertama Jumat (21/4/2017) malam WIB.

“Semua telah berada di bawah kontrol kami. Tim akan melanjutkan penampilan impresifnya di Austin, tapi kami tetap harus cerdas dan bersiap-siap untuk race sesungguhnya. Kami tidak boleh melakukan kesalahan dan harus mampu mengoleksi skor tertinggi,” tutup rider asal Spanyol itu penuh ambisi.