SPORT TWEETS: Juarai GP Bahrain, Vettel Masuk Lima Besar Pembalap Top F1

KEMENANGAN di GP Bahrain membuat catatan baru bagi pembalap Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel. Driver berpaspor Jerman itu masuk ke lima besar pembalap top di ajang Formula One (F1).

Musim ini, Vettel tampil begitu mengesankan, dua race telah ia menangkan. GP Australia dan terbaru Bahrain, ia taklukkan. Alhasil, ia mencetak kemenangan ke-44 dalam kariernya.

Posisi pertama nama legenda F1 yaitu Michael Schumacher, masih berada di posisi teratas dengan 91 kemenangan. Kemudian ada nama driver Mercedes, Lewis Hamilton (54 kemenangan), Alain Prost (51 kemenangan), serta Vettel dan Ayrton Senna (41 kemenangan).

Kesuksesan Vettel membuat akun resmi F1 mengucapkan selamat kepada pembalap berusia 29 tahun tersebut. “Perlahan berada di posisi lima besar F1 dengan 44 kemenangan untuk Sebastian Vettel,” tulis akun resmi @F1, Senin (17/4/2017).

Tak ayal, cuitan tersebut membuat reaksi beberapa warganet, seperti balasan tweet dari Siva Sumanth yang berharap Vettel bisa berada di posisi ketiga besar dengan menggeser posisi Alain Prost. Musim ini, Vettel memang berpotensi bisa mengejarnya. Ia hanya butuh tujuh kemenangan dari 17 race di musim 2017.

@F1 Hope Vettel will be into top three within this season and have the 5th title as well..All the best Champion— Siva Sumanth (@sumanth29) April 17, 2017