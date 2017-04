Mantap! King of Battle Drag Bike Championship 2017 Seri 2 Digelar di Tangerang

TANGERANG - King of Battle Drag Bike Championship 2017 Seri 2 akan digelar di Sirkuit Kompleks Pemerintahan Kabupaten Tangerang, pada Sabtu-Minggu, 15 dan 16 April 2017. Kejuaraan balap lintasan jalan lurus ini sedianya akan memperebutkan piala Kapolda Banten sebagai trofi utama.

Ada tiga kelas yang dilombakan dalam kejuaraan King of Battle Drag Bike Championship 2017 Seri 2 ini, yakni kelas Point Open untuk motor Bebek 4T 139 CC TU, Bebek 4T 200 CC TU, Matic 155 CC TU, Matic 200 CC TU, Sport 2T 155 CCFrame STD.

Kelas Point Lokal, untuk motor Matic 200 CC TU, RX-King 140 CC Frame STD Lokal, Sport 2T 155, CC Frame STD Lokal, Matic 130 CC Frame STD.

Terakhir, kelas Non Point, Bebek 2T 130CC TU Non BU, Bebek 4T 200 CC Non DOHC, Sport 2T 140 155 CC TU, Sport 2T 155 CC TU, FFA Campuran 2T/4T/Matic, Mini GP Open, Breket 8 Detik, Breket 9 Detik,Breket 9 Detik Mekanik, Breket 10 Detik, Satria FU 155 CC STD Porting, RX-King 140 CC Frame STD.

Ketua RAS Banten selaku penyelenggara, Rachmat Iskandar mengatakan, kejuaraan balap drag bike ini sebenarnya untuk memberikan ruang yang tepat kepada para pencinta olahraga otomotif, khususnya Drag Bike agar tidak melakukan aktivitas liar yang melanggar hukum.

"Kejuaraan ini juga untuk menggali potensi, terutama generasi muda pencinta Drag Bike untuk berlomba-lomba dalam ajang prestasi, baik dari tingkat lokal, regional, dan tingkat nasional," katanya kepada Okezone, Jumat (14/4/2017).

Dalam kejuaraan ini, sambungnya, RAS Banten juga menggandeng PBS Racing Production, IMI Banten, dan Polda Banten.

Ia berharap, melalui kejuaraan King of Battle Drag Bike Championship 2017 ini, olahraga otomotif di Banten akan lebih maju. Terlebih penggemar olahraga otomotif, terutama Drag Bike di wilayah Banten jumlahnya sangat banyak.

“Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan juga bisa semakin banyak memberikan kesempatan serta ruang kepada pencinta olahraga otomotif, terutama Drag Bike. Selain itu juga untuk meminimalisir pelaku balap liar,” pungkasnya.