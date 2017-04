Luar Biasa! Marquez Luncurkan Buku untuk Membantu Penderita Cerebral Palsy

Es un orgullo participar en un proyecto tan bonito como "Relats Solidaris". Toda la recaudación del libro irá destinada a l'Associació Esclat! 😁 I'm proud to collaborate with this solidarity book to help people with cerebral palsy! #RelatsSolidaris

A post shared by Marc Márquez (@marcmarquez93) on Apr 13, 2017 at 8:16am PDT