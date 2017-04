SPORT TWEETS: Lupakan Argentina, Lorenzo Tatap GP Austin

RIO HONDO – Pembalap Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, kembali gagal menampilkan performa terbaiknya di musim ini. Setelah Qatar, kali ini giliran GP Argentina yang menjadi batu sandungan bagi rider 29 tahun tersebut.

Memulai balapan dari tempat 16, Lorenzo sebenarnya mampu membuat start yang bagus. Sayang saat memasuki tikungan pertama, ia memutuskan untuk mengambil jalur dalam yang justru menjadi malapetaka baginya.

Saat menikung, dan depan Lorenzo menyenggol bagian belakang motor pembalap Tim Suzuki Ecstar, Andrea Iannone. Alhasil, X-Fuera –julukan Lorenzo– harus terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan.

Namun mantan pembalap Tim Movistar Yamaha itu mengaku ingin melupakan hasil buruk di Argentina. Melalui akun Twitter pribadinya, X-Fuera ingin melupakan Argentina dan siap untuk menatap GP Austin yang berlangsung Senin 24 April 2017 dini hari WIB.

“Kami harus melupakan Argentina dan berpikir tentang Austin,” tulis Lorenzo.

A olvidarlo y pensar en Austin. / Ora dobbiamo guardare avanti e pensare a Austin. / We have to forget it and think in Austin. #ArgentinaGP pic.twitter.com/zGxlRFHeJI— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) April 9, 2017