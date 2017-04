SPORT TWEETS: Sukses Raih Podium Ketiga, Verstappen Ucapkan Terima Kasih kepada Penggemarnya

SHANGHAI – Pembalap Red Bull, Max Verstappen, sukses meraih podium ketiga saat berlaga di Grand Prix (GP) China pada Minggu 9 April 2017. Alhasil, pembalap berkebangsaan Belanda tersebut mengungkapkan kegembiraannya melalui akun media sosial Twitter-nya.

Verstappen memang memulai balapan pada posisi ke-16. Namun, ia mampu menekan seluruh pesaingnya hingga berhasil menduduki peringkat ketiga. Pembalap berusia 19 tahun ini juga sukses menghadapi tekanan yang diberikan rekan setimnya, Daniel Ricciardo, pada beberapa lap terakhir sebelum menginjak finis.

Melalui akun Twitter-nya, @Max33Verstappen, Verstappen memberikan ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar yang telah mendukungnya. “Terima kasih @redbullracing untuk strategi terbaik yang diberikan. Saya sangat senang dengan podium yang saya dapatkan! Saya sungguh menikmati hasil ini, saya harap para penggemar juga merasakan hal yang sama dengan saya!”

Thanks @redbullracing for a great strategy. Very happy with this podium! I really enjoyed that & I guess you fans did too! #DOTD #ChineseGP pic.twitter.com/83CShDGSUw— Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 9, 2017