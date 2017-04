631 Peserta Ikuti Kejuaraan Nasional Memanah "Binus Indoor Archery 2017"

Tangerang Selatan - Sebanyak sekira 631 peserta mengikuti kejuaraan memanah berskala nasional yang di gelar di Sjuman Hall Binus School, Jalan Lengkong Karya, Jelupang Nomor 58, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (7/4/2017).

Kejuaraan "Binus Indoor Archery National Championship 2017" itu menarik perhatian peserta dari dalam dan luar negeri. Tercatat, para siswa dari mulai tingkat SD, SMP, SMU hingga kategori umum terdaftar dalam even yang digelar untuk kedua kalinya itu. Mereka berasal dari Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Makasar, Nias, Cirebon, Aceh, bahkan hingga Malaysia.

“Antusiasme tahun ini luar biasa apabila dinilai dari peserta. Peserta yang terdaftar melebihi target kami, yaitu 631 peserta dari dalam dan luar negri," terang Denny, Ketua Panitia "2nd BINUS Indoor Archery National Championship 2017".

Dalam kejuaraan ini, akan ada enam kategori yang di pertandingkan, yaitu SD, SMP, SMA, Umum, Compound, dan Recurve. Semua kategori itu akan dipertandingkan selama tiga hari, di mulai sejak hari ini hingga hari Minggu, 24 April 2017.

Hal yang juga istimewa adalah, dilibatkannya seorang wasit kelas International yang kompeten dalam bidang memanah, yaitu Johari Abu Bakar. Beberapa waktu lalu, dia pernah memimpin Archery World Cup di sejumlah negara.

"Sebagai kejuaraan bergengsi, tahun ini kita mengundang seorang International Technical Officer, yaitu Bapak Johari Abu Bakar, beliau pernah memimpin Archery World Cup di beberapa Negara, sehingga ini adalah suatu kehormatan bisa mengundangnya," sambung Denny.

Sementara, Johari Abu Bakar, berharap agar turnamen nasional bertema "Point In The Right Direction And Let Go" ini dapat melahirkan banyak pemanah-pemanah handal, dan akhirnya dapat mewakili Indonesia hingga ke tingkat dunia.

"Kejuaraan memanah ini sangat membanggakan. Saya senang ketika melihat begitu banyaknya pemanah muda yang berhasil dikumpulkan di kejuaraan ini, dari SD, SMP hingga SMA dan Umum. Saya harap, suatu saat Indonesia dapat dikenal dunia sebagai negara dengan pemanah-pemanah handal," jelasnya.